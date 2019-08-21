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Yaprak Dönercisi'nin 20. şubesi açıldı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
Yaprak Dönercisi'nin 20. şubesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yaprak Dönercisi'nin 20. şubesi Ankara Bahçelievler 7. Cadde’de açıldı.

Yaprak Dönercisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2002 yılında OSTİM Araba Pazarı’nda ticaret hayatına başlayan, 2007 yılında ilk şubesini açan Yaprak Dönercisi, yatırım yapmaya devam ediyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, büyümeye devam eden Yaprak Dönercisi, etin en lezzetli yerini kendi sosuyla marine ederek müşterilerine sunuyor.

Ankara'nın olduğu gibi Türkiye'nin en iyi dönercisi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Yaprak Dönercisi'nin 20. şubesi Bahçelievler 7. Cadde’de müşterilerini bekliyor. Yeni şube açılışında yüzde 100 yerli dana etinden yapılan dev dönerler Ankaralıların ve tüm misafirlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta yapılan “Döner Yeme Yarışması”na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın kazananı gram altınla ödüllendirildi. Ayrıca, 7. Cadde Yaprak Dönercisi açılışında bir ilk olarak 187 cm uzunluğunda ekmek arası döner de hazırlandı. Hazırlanan döner vatandaşlara ikram edildi.

Ürünlerini koyduğu her türlü ambalaj ve materyalleri geri dönüştürülebilir olarak seçen Yaprak Dönercisi'nin, üretim yeri ve şubeleri gıda mühendislerince de denetleniyor.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
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