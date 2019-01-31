Yapımı devam eden Taksim Camii'nde son durum belli oldu
Taksim'de yapımı hızla devam eden camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi.31 Ocak 2019 Perşembe 11:40
Taksim'de yapımı süren camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi.
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide, vinç yardımıyla minarelerden birine 2,5 metre boyunda külah yerleştirildi. Yerleştirilen külahın ağırlığının, 500 kilogram olduğu öğrenildi.
Büyük ilgi görüyor
Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler de, caminin fotoğrafını çekti.
Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
YORUM YAZ