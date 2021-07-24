Yapımı 50 yıldan fazla sürdü! Afrika’nın hafızası bu müzede

Açılışı 2018’de yapılan ve her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Afrika medeniyetine ait başta tıp, matematik ve edebiyat alanlarına ait buluş ve eserler sergileniyor. Müzenin ortasında da Senegal’in simgelerinden Baobab ağacının devasa figürü bulunuyor. Dünya tarihine siyaset, sanat ve spor alanında damga vurmuş siyahilerin fotoğraflarının da yer aldığı müzede, Afrika kültürü her alanda görülüyor. Heykellerin de bulunduğu müzenin bir bölümünde ise Afrika kültürünü yansıtan kıyafetler yer alıyor. Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ’dan Demir Çağı’na kadar olan dönemde bilim ve teknoloji alanına sunduğu katkıları gösteren eserler de sergileniyor. Müzede sergilenen eserlere ait Fransızca bilgilerin yanı sıra Çince tercümesi de bulunuyor.