Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!

TRT’de yayınlanan ve milyonların ilgisini çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. 31 Mayıs pazartesi günü yayınlanacak olan 34. bölümle sezon finali arasına girecek olan dizide yapımcı Emre Konuk'tan bomba bir paylaşım geldi.

Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi

Geçtiğimiz günlerde yapılan Barış Arduç transferiyle adından söz ettiren Uyanış Büyük Selçuklu'da Türk dizi tarihinin rekoru kırıldı. Sezon finali yapılacak olan 34. bölümde Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran yapımcı Emre Konuk, "Kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Sezon finali bölümümüzde Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesini çektik! Efsane savaş sahnemiz tam 18 dakika! Yönetmenimizi, oyuncularımızı ve emeği geçen tüm ekibimi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.