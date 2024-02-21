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Sağlık Yapılmış en büyük koronavirüs aşısı araştırması: Zararı var ama faydası daha fazla
Sağlık

Yapılmış en büyük koronavirüs aşısı araştırması: Zararı var ama faydası daha fazla

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:34:00 -
Yapılmış en büyük koronavirüs aşısı araştırması: Zararı var ama faydası daha fazla

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı aşılarla ilgili en kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Raporda, aşının az sayıda olumsuz etkisi olabileceği ancak milyonlarca hayat kurtarabileceği vurgulandı.

Aşı uzmanlarından oluşan uluslararası bir koalisyonun 8 ülkede toplam 190 milyon doz aşı olan 99 milyon kişi ile yaptığı ve türünün bugüne kadarki en büyük küresel araştırmasında koronavirüs aşılarının etkileri incelendi. Pfizer, Moderna ve AstraZeneca tarafından üretilen aşıların, insanların yürümekte ya da düşünmekte zorlanmasına neden olan sinirsel bir rahatsızlık da dahil olmak üzere 5 tıbbi rahatsızlık riskini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.

3 KAT ARTIRIYOR

Rapor dünya çapında uygulanan 23 milyon AstraZeneca aşısından 76 Guillain-Barre sendromu vakası beklediklerini, ancak 190 vakanın gözlemlendiğini ve bunun da riskin 2.9 kat arttığı anlamına anlamına geldiğini belirtti. Bu hastalığa aşının neden olduğu kanıtlanmış değil. Bununla beraber aşının bağışıklık sistemini kendi sinirlerine saldırması için tetiklediğine dair bazı kanıtlar var.

İHTİMAL ÇOK DÜŞÜK

Çalışma miyokardit adı verilen kalp iltihabı riskinin de 3 kat arttığını ortaya çıkardı. Bu durumun Pfizer ve Moderna’nın mRNA aşılarının tetiklediği bağışıklık tepkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar yine de bu rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanma riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Bugüne kadar 13 milyar doz aşı uygulandı ve tüm hastalıklarla ilgili sadece 2 bin vaka görüldü. Aynı araştırma koronavirüsün kendisinin kalp iltihabına yol açma riskinin Pfizer’ın aşısından 4 kat daha fazla olduğunu ortaya  çıkardı.

19 MİLYON CAN KURTARDI

Araştırma, aşı olmayanlarda koronavirüs sonrası sinir sistemi hastalıkları görülme riskinin 617 kat daha fazla olduğunu da ortaya çıkardı. Amerikan Yale New Haven Hastanesi Sonuç Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Direktörü ve çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Harlan Krumholz “Bu aşılar milyonlarca hayat kurtarabilir ancak olumsuz etkilenen az sayıda insan da olabilir” dedi. Koronavirüs aşılarının 3 milyonu sadece ABD’de olmak üzere dünya çapında 19 milyondan fazla ölümü engellediği tahmin ediliyor.

 
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