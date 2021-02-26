Yapılandırma ödemesini yapmayanlar dikkat: Son gün 1 Mart!

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.

Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

GİB'den hatırlatma

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada şu hatırlatmalar yer aldı:

" Yapılandırma Kanunundan yararlanılabilmesi için taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri şarttır. Ödemelerinizi vergi dairesine gitmeden; interaktif Vergi Dairesi uygulamamızdan Başkanlığımız resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz."

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Yapılandırma Kanunu kapsamında haftasonu borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızca vergi daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

Yüzde 90 indirim

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

Vergi daireleri hafta sonu da açık

Vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Genelge gönderildi

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine “Vergi ve Borç Yapılandırma” konulu genelge gönderildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Ödeme yapacaklar sokağa çıkma yasağından muaf

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.