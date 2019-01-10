Yapılandırma nefes aldıracak

Hükümet, piyasaları ve vatandaşları rahatlatacak bir dizi karara imza atıyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kararların ardından bir müjde de dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Ankara’da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katılan Bakan Albayrak, bugün KOBİ’ler için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacaklarını söyledi.

-Kredi kartı borcu 100 milyar lirayı aşarken, borcunu ödeyemeyenler için getirilen düzenleme hem vatandaşa hem bankalara nefes aldıracak.

-Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

-Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün KOBİ’ler için TBB ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacakları müjdesini verdi.

Detayları bugün açıklanacak

Albayrak, bugün KOBİ’ler için özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketinin açıklanacağı müjdesini önden vermek istediğini belirterek, “Bu da yine reel ekonomimiz açısından çok önemli. Çünkü özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını, gerek kamu tarafından, gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, inşallah hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız” dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son grup toplantısında iş dünyasına ve vatandaşlara yönelik verdiği müjdelere dün yenilerini eklediğini ifade ederek, özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Kredi kartına 24 ay vade

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik kredi paketinin de devreye alınacağına işaret eden Albayrak, “24 aya kadar aylık yüzde 1,1, 60 aya kadar yüzde 1,2 gibi düşük bir faizle, yapılandırılarak özellikle alt gelir grubunun bu noktadaki yapılandırmayla nefes alması sağlanacak. Diyorlar ya, ‘bu ekonomideki türbülans için yükü millete yükleyecekler’ diye. Bu müjdeler milletin yüzünü güldürürken, onların yüzü kızarmıyor” ifadelerini kullandı.

Esnafa 22 milyarlık destek

Albayrak, sunulacak 22 milyar liralık kredi paketi ile de 350 bin esnafa büyük bir destek sağlayacaklarını belirterek, “Bakanlığımız faiz desteği verecek, Halkbank da esnafımıza yüzde 4 ve 5’lik faizlerle kredileri kullandıracak. 10 milyarlık ilk kısmı ilk çeyrekte esnafımıza sunacağız” diye konuştu. Yılbaşından itibaren Ticari Alacak Sigortası reformunu uygulamaya başladıklarını anımsatan Albayrak, “Ticari alacak sigortası ile satıcı firma konumundaki KOBİ ile bu KOBİ’den alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz” dedi.

“Para kavramı değişecek”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, konuşmasında, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde 2018’in yeni başlayan bir sürecin habercisi olduğunu söyledi. Kaan, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, “Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak. Bizler bunun hazırlığına şimdiden başlamalıyız” dedi.

Sanayici daha iştahlı olmalı

Kaan, bu noktada en önemli görevin politika yapıcılara ve sanayicilere düştüğüne dikkati çekerek, sanayicinin önünü açacak politikaların, teşvik ve desteklerin artırılması kadar, sanayicilerin geleneksel sektörlerde rekabet güçlerini artırıp stratejik sektörlere de geçiş konusunda daha iştahlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin ekonomik büyüme performansının önemli ayaklarından birini yatırım harcamalarının oluşturduğunu belirten Kaan, “İlk iki çeyrekte yüzde 7,9 ve yüzde 4,2 artış kaydeden toplam yatırımların, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,8 oranında daraldığı da göz önüne alındığında, stratejik sektörlere yönelik yatırımlara odaklanmamız gerektiği daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.