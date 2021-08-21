  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin "PCR testi hasta olduğunuzu söylemez" sözlerini hatırlattı

Ekrem'den seçimden sonra kurulan şirkete ihale

Türkiye'nin desteğine dikkat çekti: Kalkınmamıza yardımcı oldu!

Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile mi söyledi? CHP'li Salıcı parti örgütüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü açıklandı

Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini böyle güzelledi!

Pentagon'dan gündemi sarsan görüntüyle ilgili açıklama

Bill Gates'in asıl amacı belli oldu! Çarpıcı ifadeler

Fatih Erbakan canlı yayında paylaşmıştı! PCR test kiti ile ilgili çarpıcı belge yeniden gündemde
‘Tüm imkanlar seferber edildi’
"Her yıl aynı iftira" diyen Bayraktar: Yargıya taşıyacağım
Piyasaları etkilemesi bekleniyor! FED'den flaş adım
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama
Ekonomi Yapılandırma kapsamında KDV artırımı netleştirildi
Ekonomi

Yapılandırma kapsamında KDV artırımı netleştirildi

Yapılandırma Kanunu kapsamında KDV artırımında bulunanların “özel esaslar” karşısındaki durumu yeniden düzenlenerek netleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:18:00 -
Yapılandırma kapsamında KDV artırımı netleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların “özel esaslar” karşısındaki durumu düzenlendi. Buna göre, Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında bu tebliğ kapsamında, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, 7326 sayılı Kanun’un ilgili maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak. Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay