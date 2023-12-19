Yapıcıoğlu'ndan yerel seçim açıklaması!

Partisinin İzmir 4'üncü Olağan İl Kongresi'nde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; yerel seçim, ittifak çalışmaları, asgari ücret ve Filistin meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Görevini devreden Mehmet Tayyip Duran ve yeni İl Başkanı seçilen Veysi Yumlu'nun selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin İzmir 4'üncü Olağan Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kuruluşundan itibaren partisinin siyasete bakış açısını dile getiren Yapıcıoğlu, sloganlarının "Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet" olduğunu söyledi.

Partisinin insana bakış açısına değinen Yapıcıoğlu, insan merkezli bir siyaset yürüttüklerini ve siyasetlerinin merkezinde "insan" olduğunu belirterek, "Önce İnsan, Öncelik Adalet" vurgusu yaptı.

Siyasette ilk hedeflerinin adaletin yeniden tesisi olduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, "adalet" herkese hak ettiğini vermek olduğunu söyledi.

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Gazze'de yaşanan soykırım ve katliamlar ile ilgili konuşan Yapıcıoğlu, 7 Ekim itibariyle harekete geçmesi gerekenleri harekete geçirmek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Sivil toplum meydanlarda, halk meydanlarda. Boykot çağrıları yapılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Çocuklar sokağa çıkıyor, 'yaşıtlarımız ölmesin' diyorlar. Doktorlar beyaz önlükleri ile hastane önlerinde çağrı yapıyorlar. Oradaki 'sağlık çalışanlarına yönelik katliamlar dursun' diyorlar. Oradaki 'meslektaşlarımız narkozsuz ameliyat yapmak zorunda kalmasın' diyorlar. Ama harekete geçmesi gerekenlerin bir kısmı konuşmuyor bile. Bazılarının konuşması yasaklanmış. Bazıları kendi iradeleriyle ağızlarına fermuar çekmişler. Harekete geçmesi gerekenlerin bazıları da sadece konuşuyorlar. Yani icra makamında olanlar konuşmakla yetiniyorlar. Ama konuşmak o zalimleri durdurmuyor. Küresel sistemde, uluslararası sistemde, Birleşmiş Milletler'den bu zulmün önüne geçmesini bekleyenler daha çok beklerler. Küresel sistem kurulduğundan bu yana bazen zaman zaman artık iş gerçekten çığırından çıktıktan sonra siyonist rejim aleyhine kararlar aldı. Fakat bu kararların hiçbir tanesi uygulanmadı." dedi.

"Siyonistler cenk meydanındaki başarısızlıklarının intikamını kadın ve çocuk katlederek alıyorlar"

70 günü aşkındır devam eden katliamın dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Onlar ellerinde silah olup kendilerine karşı direnebilen Mücahitler ile karşılaştıklarında çok ciddi darbeler alıyorlar. Dizlerinin bağı çözülüyor, tir tir titriyorlar. Birbirlerine küfür ederek cenk meydanından kaçıyorlar. Onun acısını henüz konuşmayı öğrenememiş, daha yürüyemeyen birkaç aylık sabilerden alıyorlar, savunmasız kadınlardan alıyorlar. Bunlar insan değil. İnsanlıktan bütün bütün uzaklaşmışlar. Sadece o savaşta değil, medyadaki savaşta da çok büyük bir çekişme var. Karalamalar yapmaya çalışıyorlar. Kendi yaptıkları zulümleri örtecek ve karşılarındaki şerefli direnişçileri vahşi teröristlermiş gibi gösterecek yayınlar yapsınlar diye neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde basın kuruluşlarına, basın çalışanlarına baskı uyguluyorlar. Bu savaşta da onların safında çok kişi var. Onların safında çok yalancı var. Fakat dünya kamuoyunu bu sefer yönlendirmeyi başaramadılar. Orada da kaybettiler. Allah'ın izniyle bu onların sonunun yaklaştığının habercisidir." ifadelerini kullandı.

"Elinizden geldiğince oradaki mazlumlara, maddi yardımda bulunabilmek için gayret edin"

Gazze'de yapılan katliamlara karşı 'tüm dünya sussa da biz susmayacağız' diyen Yapıcıoğlu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Biz konuşuyoruz, davet ediyoruz, çağırıyoruz ama fiilen harekete geçmesi gerekenlerin de önemli bir kısmı maalesef bizim gibi sadece konuşuyorlar. Ama onlar uyanana kadar, onlar harekete geçene kadar belki gittikçe sesimizin tonunu biraz daha yükselterek biz bu çağrılarımıza devam edeceğiz. Sadece sözlü çağlarda mı bulunacağız? Hayır. Oradaki kardeşlerimizin çağrıları devam ediyor. 'Meydanları boş bırakmayın' diyorlar. Sayılara da çok takılmayın diyorlar. Bir de 'bize yardım gönderin, sizin gönderdiğiniz yardımlar ulaşması gereken yerlere ulaşıyor' diyorlar. Buradan ben o çağrıyı bir kez daha tekrar edeyim. Elinizden geldiğince oradaki mazlumlara, maddi yardımda bulunabilmek için elinizden ne geliyorsa imkanlarınız ölçüsünde, hatta imkanlarınızı zorlayarak oradaki kardeşlerimize yardımlar göndermeye gayret sarf edin. Biz bunun bir soykırım, bir insanlık suçu olduğunu ve bu soykırım, bu etnik temizlik suçunun mutlak surette bir gün hesabının sorulacağını gittiğimiz her yerde söyleyelim. Bu suç sadece bu soykırımı yapanların değil onlara destek olanların, onlara silah-cephane gönderenlerin, onlara siyasi destek sunanların da suçudur. İnşallah bir gün onların da bu suçtan dolayı hesap vereceklerini göreceğiz."

"AK Parti'den 3, HÜDA PAR'dan 3 kişi olmak üzere görüşmeler yürütülüyor"

Filistin meselesi ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden sonra iç gündeme dair de açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, yerel seçimler ve ittifaklar hakkında konuştu.

Partisinin yerel seçimlerde atacağı adımlar hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim ittifak görüşmelerimiz var, oldu. Orada ortaya çıkan sonuç şudur, biz başından beri dedik ki biz gizli kapaklı iş yapmıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi masanın altına saklanmıyoruz. İttifak yaparsak 'yaptık' diyeceğiz. İttifak yapmazsak onu da açıkça söyleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birkaç görüşmemiz oldu. En son geçen çarşamba günü görüştük. Genel seçimdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi yönünde bir arzu ve isteği olduğunu söyledi. O konuda da irade uyuşması olduğunu da söyledi. Evet, biz de prensip olarak olabilir dedik. Bununla ilgili heyetler kuruldu. AK Parti'den 3, HÜDA PAR'dan 3 kişi olmak üzere bu görüşmeleri yürütüyorlar. Nerede, nasıl, hangi şekilde bir ittifak olabileceğini, en iyi sonuca nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyorlar. Fakat henüz netleşmiş, kesinleşmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretlinin Kasım 2023 rakamları itibariyle ihtiyaç duyduğu para 18 bin 239 TL"

Asgari ücret ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, parti programlarını işaret ederek "12 yıl önce kaleme aldığımız parti programımızda asgari ücretin tarifinde işçinin ailesi yoktur. Asgari ücretin resmi tarifinde sadece işçi vardır, 'işçinin beslenme-barınma-giyim-eğitim-sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların günün fiyatı üzerinden karşılamaya yetecek ücrettir' diyor. Peki sadece işçinin ücretini veriyorsanız çocukları nasıl geçinecek? Öyleyse gelin temelden başlayarak asgari ücretin tanımını değiştirelim. Asgari ücretin tarifinde işçinin bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklarının, varsa yanında yaşayan anne-babasını da dahil edelim. Diyelim ki asgari ücretin tanımı değişmedi. Şu anda asgari ücret ne kadar olacak diye tartışmalara bakıyorsunuz yüzde 35-40-50-55 tahminleri yürütülüyor. Ama bu söylenen rakamların tamamı bir kişinin yaşam maliyeti olarak tarif edilen meblağın altındadır. Hesaplamalara göre bekar olarak yaşayan bir kişinin tek başına asgari ücret tanımında belirtilen bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Kasım 2023 rakamları itibariyle ihtiyaç duyduğu para 18 bin 239 TL. Yani aile hariç bir kişinin cebine girecek para bu kadar olmalıdır, onların rakamlarına göre." şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında ekonomi alanındaki değerlendirmelerini de aktaran Yapıcıoğlu, ardından İzmir 4'üncü Olağan Kongresi sonucunda görevini devreden Mehmet Tayyip Duran'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken yeni İl Başkanı seçilen Veysi Yumlu'ya ise görevinde başarılar diledi.

Kongre; oylama, hatıra fotoğrafları ve plaket takdimlerinin ardından son buldu. (İLKHA)