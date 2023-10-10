Yapıcıoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret! Filistin konusunda mutabakat sağladılar

Erbakan, Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında ağırladı.

İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarına ortak açıklamada bulundu.

"Değerli Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diyen Erbakan, görüşmede Filistin konusunda istişarede bulunduklarını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Siyonist rejim zulmüne davam ediyor. Bununla ilgili Türkiye'mizde de milletimizin ve kamuoyunun ciddi bir duyarlılığı var. Milletimiz bu konuda son derece rahatsız. Bu zulme bir dikkat çekmek, bunu dünyanın, ülkenin ve insanlığının gündemine daha güçlü bir şekilde taşımak ve inşallah bu zulmün durdurulmasına vesile olmak için bir miting yapılması noktasında Başkanımız ile görüşmede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: Pazar günü İstanbul’da bütün siyasi partilerin de bu konuda hassasiyeti olan bütün kesimlerin de katılacağı bir mitingin düzenlenmesi için bir fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine de bu ziyaretlerinden ve bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu görüşmemiz hayırlı neticelere vesile olur.

Filistin için mutabakat!

Yapıcıoğlu da şunları söyledi:

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Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi konu Filistin ve orada yaşanan zulüm. 1917'de işgal edildiği günden bu güne orada yaşayan Müslümanlar çok büyük bir zülüm altındalar. Son 4-5 gün saldırılar yoğunlaştı. Zulüm katmerlendi. 'Biz buna karşı birlikte ne yapabiliriz, gücümüzü birleştirirsek sesimiz daha gür çıkar, daha fazla kardeşlerimize katkımız olur' düşüncesiyle bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da oradaki kardeşlerimiz için birlikte yapabileceğimiz şeyler neyse onları birlikte yapma konusunda bir mutabakata vardık. Rabbim sonucunu hayreylesin inşallah.