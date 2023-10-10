  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yapıcıoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret! Filistin konusunda mutabakat sağladılar
Siyaset

Yapıcıoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret! Filistin konusunda mutabakat sağladılar

Yeniakit Publisher
2023-10-10 20:51:00 - 2023-10-10 21:13:53
Yapıcıoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret! Filistin konusunda mutabakat sağladılar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Erbakan, Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında ağırladı.

İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarına ortak açıklamada bulundu.

"Değerli Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diyen Erbakan, görüşmede Filistin konusunda istişarede bulunduklarını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Siyonist rejim zulmüne davam ediyor. Bununla ilgili Türkiye'mizde de milletimizin ve kamuoyunun ciddi bir duyarlılığı var. Milletimiz bu konuda son derece rahatsız. Bu zulme bir dikkat çekmek, bunu dünyanın, ülkenin ve insanlığının gündemine daha güçlü bir şekilde taşımak ve inşallah bu zulmün durdurulmasına vesile olmak için bir miting yapılması noktasında Başkanımız ile görüşmede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: Pazar günü İstanbul’da bütün siyasi partilerin de bu konuda hassasiyeti olan bütün kesimlerin de katılacağı bir mitingin düzenlenmesi için bir fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine de bu ziyaretlerinden ve bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu görüşmemiz hayırlı neticelere vesile olur.

Filistin için mutabakat!

Yapıcıoğlu da şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi konu Filistin ve orada yaşanan zulüm. 1917'de işgal edildiği günden bu güne orada yaşayan Müslümanlar çok büyük bir zülüm altındalar. Son 4-5 gün saldırılar yoğunlaştı. Zulüm katmerlendi. 'Biz buna karşı birlikte ne yapabiliriz, gücümüzü birleştirirsek sesimiz daha gür çıkar, daha fazla kardeşlerimize katkımız olur' düşüncesiyle bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da oradaki kardeşlerimiz için birlikte yapabileceğimiz şeyler neyse onları birlikte yapma konusunda bir mutabakata vardık. Rabbim sonucunu hayreylesin inşallah.

Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu
Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu

Gündem

Ümit Özdağ'ın neferleri harekete geçti! İsrail'e 'gönüllü askerlik' başvurusu

Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!
Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Gündem

Bakan Fidan sivillere saldıran İsrail'i kınadı!

Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti
Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti

Gündem

Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti

Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi
Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi

Dünya

Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi

Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!
Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!

Gündem

Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!

Türk Hava Yolları'ndan İsrail kararı! Seferlere ara verildi
Türk Hava Yolları'ndan İsrail kararı! Seferlere ara verildi

Gündem

Türk Hava Yolları'ndan İsrail kararı! Seferlere ara verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23