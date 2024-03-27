Yapıcıoğlu: "Hizmet etmeyi şeref sayan hür kadrolara fırsat verin"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "31 Mart günü sandığa gittiğinizde sizlere hizmet için ayrılan bütçeyi son kuruşuna kadar sizin hizmetinize harcayacak, rüşvete ve yolsuzluğa asla geçit vermeyecek, size tepeden bakıp efendilik taslamayacak, size hizmet etmeyi şeref sayacak olan hür kadrolara fırsat verin." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Adana'da halka buluşma programı vatandaşların teveccühü ile adeta mitinge dönüştü.

Seçim çalışmaları kapsamında Adana'ya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gündüz gerçekleştirdiği temasların ardından teravih sonrası partisinin Adana Yüreğir ilçe teşkilat binası önünde halkla bir araya geldi.

Çok sayıda vatandaşın HÜDA PAR Yüreğir ilçe binası önüne akın etmesiyle bir mitinge dönüşen etkinlik, İTTİHADUL ULEMA Adana temsilcilerinden Molla Ekrem Derdiyok'un Kur’an tilaveti ile başladı.

Daha sonra HÜDAPAR Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Salih Demir bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

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Program HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hitabıyla devam etti.

Sözlerine siyasetin insana hizmet için var olduğuna inandıklarını ve bu minvalde çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek başlayan Yapıcıoğlu, "Seçimler yaklaştı, liderler meydan meydan dolaşıyor, kanal kanal geziyor. Adayların bazıları kendilerini anlatıyor, projelerini anlatıyor, yapmak istediği hizmetleri anlatıyor. Bazıları da sağa sola çamur atıyor. Bazıları rakip parti ne yaparsa yapsın yanlış görüyor, aynı şeyi kendisi yapınca da taraftarlarının alkışlamasını bekliyor. Biz ne yaptık? Ne yapıyoruz? Biz eğriye eğri, doğruya doğru dedik. Bundan sonra da inşallah öyle demeye devam edeceğiz. Bizim siyasetten anladığımız şey; siyaset insana hizmet için vardır. İnsana hizmet etmek için yapılır. Bizim yönetim anlayışımızda o hizmeti adaletle yapmak vardır. Emaneti ehline teslim etmek vardır. Kendisine teslim edilen vazifeyi emanet bilmek vardır." dedi.

"Biz Rabbimizi kendimizden razı edecek hizmetlerin altına imza atmak istiyoruz"

Millete hizmet etmeyi Allah’ın bir lütfu olarak gördüklerini belirten Yapıcıoğlu, "Biz iki dünyalı insanlarız. Bu dünya hayatının malı, makamı, şöhreti, serveti için ahiretini heba edene akıllı insan muamelesi yapmayız. Biz de inşallah o duruma düşmeyiz. Biz Rabbimizi kendimizden razı edecek hizmetlerin altına imza atmak istiyoruz. Biz milletimize hizmet edebilmeyi şeref sayıyoruz, Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir bahşı, onun hediyesi ve aynı zamanda bir emaneti olarak kabul ediyoruz. O yüzden biz belediye başkanlığına ya da belediye meclislerine aday belirlerken şuna dikkat ettik; dedik ki aday olarak gösterdiğimiz şahıslar sağlam mı? Kendisine teslim edilecek olan makamı ve milletin malını emanet bilinciyle koruyacak mı? Onun hakkını verecek mi? Şu kadar oy getirir, şu kadar kitlesi var, şu kadar geniş aşireti var, hiç ona bakmadık." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, "Elbette bu yarışa giren her parti gibi biz de istiyoruz ki adaylarımız kazansın. Biz de istiyoruz ki adaylarımız kazanıp millete hizmet etsin. HÜDA PAR belediyeciliğinin, hizmet ve siyaset anlayışının ne olduğunu fiilen insanlara göstersin. Ama bunu ne pahasına olursa olsun demedik. Ne pahasına olursa olsun seçilecek birini gösterelim. Seçilen kişinin kişiliği, meselelere yaklaşımı, memleket sorunlarında getirdiği çözüm nedir ya da yeterince sağlam mıdır? Milletin malına sahip çıkacak mı, onu koruyacak mı, korumayacak mı? Bunları sormadan sadece 'Falan aday olursa kaç oy getirir' diye bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız inşallah." diye belirtti.

"Mevcut adaylar içerisinde bizim adaylarımızdan daha sağlamını görürseniz bize oy vermeyin, ona oy verin"

Seçtikleri adaylar ile ilgili iddialı konuşan Yapıcıoğlu, şu çarpıcı cümleleri kullandı:

"Evet, önce insan öncelik adalet dedik. İnsan merkezli siyaset ve adaleti gerçekleştirmeyi birinci öncelik hedef olarak belirledik. Bizim yönetim anlayışımızı en iyi ortaya koyacak kelimelerden birisi emanettir. Bu canın bize emanet olduğuna inanıyoruz. Bu emaneti sahibine teslim ettiğimizde öte tarafta bu dünyadayken yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimize inanıyoruz. O yüzden bu bilinçte olan adaylar seçtik ve inşallah seçtiğimiz adaylar öyle babayiğitlerdir ki Allah'ın izniyle gittiğimiz yerde göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliyoruz, şu iddialı lafları edebiliyoruz: 'Ey ahali! Bakın sizin ilçenizde ya da büyükşehirde mevcut adayların içerisinde bizim gösterdiğimiz adaylardan daha sağlamını görürseniz bize oy vermeyin. Gidin ona verin. Hatta bize haber edin, biz de ona oy verelim. Biz o kadar iddialıyız. Allah'ın izniyle bizim adaylarımız o kadar sağlam ve inşallah en sağlam adaylardır."

"Aileyi yıkmaya çalışanlar milleti yıkmaya çalışan millet düşmanlarıdır"

Gençlere önem, aileye değer verdiklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, bazı projelerinden bahsederek “Biz gençlere önem veriyoruz. Gençlerin hem maddi hem manevi sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Gençlerimizi kendi kötü emellerine alet etmek isteyenlere fırsat vermeyelim, gençlerimize sahip çıkalım, diyoruz. Gençlerimizin yuva kurmak için aile sahibi olmak için yeterince maddi imkânlara sahip olmayanların bu hayallerini, planlarını sürekli ertelediklerini biliyoruz. Diyoruz ki inşallah HÜDA PAR'ın kazandığı belediyelerde bir fon kurulacak. Evlenecek gençlerimize çeyiz yardımında bulunacağız. Biz aileye değer veriyoruz. Birileri aileyi kadın için zindan, cezaevi ya da tehlikeli bir yer gibi göstermeye çalışabilir. Birileri ‘Dünya nüfusu fazladır. Bu nüfusun azalması gerekir. Öyleyse aileye hedefe koyalım. Ortadan kaldıralım. İnsanlar çoğalmasın’ diye her türlü sapkınlığı teşvik etmek için fon ayırabilir, çaba sarf edebilir. Ama biz diyoruz ki aile toplumun temel taşıdır. Aile güçlü olursa millet güçlü olur. Aileyi yıkmaya çalışanlar milleti yıkmaya çalışan millet düşmanlarıdır. Biz ailelerimizi ayakta tutmak ve onları sağlam temeller üzerine oturtmak için inşallah aile ile ilgili projelerimizle gelmek istiyoruz." dedi.

"Bizim bir kardeşimizin olduğu yerde kimse milletin malına el uzatmaya cesaret edemeyecek”

Milletin malını çalmayıp çaldırmayacak adaylarla milletin huzuruna çıktıklarını bir kez daha vurgulayan Yapıcıoğlu, "İnsanlarımız bazı olumsuzluklardan mustarip. Bunu herhangi bir parti ile ilgili söylemek istemiyorum. İnsanlar 'Belediyelerde rüşvetsiz iş yapmak artık çok zor' diyorlar. Bunu pek çok belediye için söylüyorlar. Farklı farklı partilere mensup kişiler için söylüyorlar. Adam kayırmanın normal hale geldiğini söylüyorlar. Milletin malının çarçur edildiğini, israf edildiğini hemen herkes söylüyor. Ama belediyelere sorarsanız, niçin yeterince hizmet üretemediniz diye pek çok belediye başkanı da belediyenin yeterince parası kaynağı yok bahanesin arkasına saklanıyorlar. Hâlbuki belediyelere aktarılan kaynak, milletin bütün hizmetini görmeye yetecek kadar büyüktür. Ama öyle bir akıl almaz israf var ki sıra hizmete gelince para bitiyor. Hizmet için yetersiz görülen paralar gençliği ifsat etmek için bazı programlara ayrılabiliyor. İfsat programlarına yüz milyonlar harcanabiliyor. Biz inşallah diyoruz ki bizim arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yönettiği belediyelerde, her belediyenin üzerine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' levhasını asacak. Bizim bir kardeşimizin olduğu yerde kimse milletin malına el uzatmaya cesaret edemeyecek inşallah. Biz o malı çalmayacak ama başkasına da çaldırmayacak adaylarla milletimizin huzuruna çıktık ve inşallah yolsuzluğun olmadığı, belediyenin yani sizlerin malının yandaşa, eşe, dosta peşkeş çekilmediği bir yönetim anlayışıyla bazı şeyleri değiştirmeye geliyoruz inşallah." diye belirtti.

Türkiye'deki hemen hemen tüm belediyelerin borç içinde yüzdüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Kötü yönetilen bu belediyelerde beceriksizlikler ve yanlışların üzerini örtmek için birileri sadece siyasi konuları gündeme getirip rakibine kara çalma suretiyle adeta hiç oraya gelmesin, konu oraya gelmesin diye kırk takla atıyor. Bazıları da bu siyasi canbazlık yaparak bir taraftan paralardan kuleler yapıyor. Onun hesabını vermemek için gittikleri her meydanda özellikle de bize akla hayale gelmeyecek türlü türlü iftiralar atıyorlar." dedi.

"Bu kadar ahmakça yalan söyleyeni milletin ferasetine havale ediyoruz"

CHP Genel Başkanı’nı kastederek konuşmasını sürdüren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Mesela geçici genel başkan, o koltuğu dolduramadığı için yakında gidecek göreceksiniz. O geçici genel başkan gittiği her yerde,'HÜDA PAR diyor ki biz kadınları sokak hayvanları gibi sahiplendireceğiz' diyor. Ama o densiz, o çapsız yalancı böyle söylüyor. Yahu bu memleketin nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Aklı başında olan birisi bir kadına böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu çapsız yalancı o kadar çok tekrar etti ki aklı onun gibi olanların dışında kimse inanmadı. Ama ısrarla devam ediyor. İşin kötü tarafı kendisi inanmaya başladı. Muhtemelen paranoya olacak. Yahu eğer biz bu kadar akılsızsak bunu söyleyebilecek kadar akılsızsak bizimle ne diye uğraşıyorsun? Bizim dediğimiz şeyi milletimiz biliyor. Biz dedik ki devlet bir fon kursun. Mirasçı bırakmadan vefat edenlerin mirası o fona aksın. O fonla maddi imkansızlık içerisinde olan, evlenemeyen gençlerin evlendirilmesine harcansın. Bir de çalışacak kimsesi olmadığı için muhtaç durumda olan kadınlara devlet sahip çıksın. Bu lafı alıyor çeviriyor çeviriyor gittiği her yerde diyor ki kadınları sahiplendirecek olan HÜDA PAR'lılar bilmem şöyle böyle diye cümle kurup devam ediyor. Allah akıl versin diyeceğim ama aslında Allah herkese akıl vermiş, bazıları kullanmıyorlar. İnsaf diyeceğim, ne gezer? Allah'tan kork diyeceğim, korksa zaten bunları söylemez. Biz de bu kadar ahmakça yalan söyleyeni milletin ferasetine havale ediyoruz. Şimdi biz ona bir kez daha sesleniyoruz. Sen bu hikayeleri anlatacağına sen şu paradan kuleleri nasıl yaptın onu bir anlat. Onu anlatmamak için kaçak güreşiyorsun. Ama nereye kaçarsan kaç o görüntüler senin yakana yapıştı ve inşallah onun hesabını vereceksin."

"Gerçek hizmetle, adil bir yönetimle sizleri tanıştırmaya geliyoruz"

Siyasetten ümidini kesmiş kararsız seçmene ve sandığa gitmeyecek olan seçmene de seslenen Yapıcıoğlu, "Evet siz bir şeylere küsmüş olabilirsiniz. Siz bazı şeylerin yanlış yapıldığından, gidişatın iyi olmadığından şikayet ediyor olabilirsiniz. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Siz iki kutup arasında gidip gelmek zorunda değilsiniz. İnşallah 31 Mart günü sandığa gittiğimizde bu sefer sizlere hizmet için ayrılan bütçeyi son kuruşuna kadar sizin hizmetinize harcayacak olan, rüşvete, yolsuzluğa asla yol vermeyecek olan, size tepeden bakıp efendilik taslamayacak, size hizmet etmeyi şeref sayacak Hür kadrolara fırsat verin. Biz böyle adaylarla karşınıza çıktık. İnşallah gerçek hizmetle adil bir yönetimle sizleri tanıştırmaya geliyoruz." dedi. (İLKHA)