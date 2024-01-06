Yapıcıoğlu duyurdu! İşte HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı kararı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimi destekleyeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerinde bazı bölgelerde kendi logoları, bazı bölgelerde ise ittifak adaylarını destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'dan yeni bir açıklama daha geldi.

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimi destekleyeceklerini açıkladı.

'İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İTTİFAK ADAYLARINI DESTEKLEYECEĞİZ'

Hacı Yakışıklı, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"HÜDA PAR heyetinin de bugün toplantısı vardı hatta HÜDA PAR açıklama yaptı. HÜDA PAR genel merkezden yapılan açıklamada 'Bazı illerde ittifakı destekleyeceğiz ama genelde biz aday göstereceğiz' diyorlardı. Bende Zekeriya Yapıcıoğlu’na, 'HÜDA PAR olarak bazı iller nereler? Bunu bize açıklar mısınız' diye sordum.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’da 'İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz' dedi.

HÜDA PAR 2024 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de cumhur ittifakını destekleyeceğini açıkladı.

'ÖZERKLİK TALEBİMİZ DE YOK'

'Bazı ilçelerde de yerel bazlı ittifaklar olabilir' dedi. 'Bunun yanında diğer tüm yerlerde kendi ismimiz, adayımız ve logomuzla seçimlere gireceğiz' dedi.

'Bugün seçim koordinasyon merkezinin oluşturması kararını aldık. Adaylarımız merkez yoklaması usulüyle belirlenecek' dedi.

'Özerklik gündemimizde yok. Özerklik talebimiz de yok' ifadesini kullandı.