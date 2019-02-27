Yapı marketler zinciri konkordato ilan etti Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ile bu şirketin bağlı olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Bugün yapılan başvuru sonucunda mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. "Organize perakende ev geliştirme" alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979 yılında Almanya'da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştı. Türkiye'de 1997'den bu yana bulunan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ'ye devredilmişti. Praktiker'in Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunuyo

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