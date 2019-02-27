0553 313 94 23

Yapı marketler zinciri konkordato ilan etti

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
Yapı marketler zinciri konkordato ilan etti

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ile bu şirketin bağlı olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Bugün yapılan başvuru sonucunda mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

"Organize perakende ev geliştirme" alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979 yılında Almanya'da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştı. Türkiye'de 1997'den bu yana bulunan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ'ye devredilmişti. Praktiker'in Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunuyo

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
  1. İstanbul
  2. Praktiker konkordato ilan etti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul’a dağıttı
    1. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    2. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    3. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    4. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    5. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    6. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    7. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    8. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    9. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    10. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    11. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    12. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    13. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    14. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    15. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    16. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    17. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    18. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    19. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    20. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor