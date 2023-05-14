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Gündem Yapı güvenlik sorunlarına düzenleme
Gündem

Yapı güvenlik sorunlarına düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-05-14 06:51:00 -
Yapı güvenlik sorunlarına düzenleme

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılardaki güvenlik sorunları da gündeme geldi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapı güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemede konutlardaki ticari alanlardan, mühendislik kriterlerine kadar pek çok detay yer alıyor. Düzenlemeye dair detayları Mimar Dr. Nihat Şen anlattı.

İnşaat mühendislerine tecrübe şartı, zemin katlarda kısa kolon yasağı, depreme dayanıklı perdeli sistem zorunluluğu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapı güvenliğini arttıracak yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeye ait detayları paylaşan Mimar Dr. Nihat Şen, “Zemin katında ticari olacak binalarda zemin kat yüksekliği 4,5 metrenin altında olacak yani 4,5 metreye geçemeyecek ve asma kat olamayacak. Ayrıca kapalı çıkma yasağı getirildi. Parsellerde yapılacak olan binalarda derz boşluğu her iki bina için de parsel sınırından itibaren bırakılma zorunluluğu devreye girdi.

Zemin kat hariç beş ila yedi kat arasında yapılacak binalarda, bu binanın statik projesini yapacak inşaat mühendislerinde üç yıl mesleki sorumluluk getirildi. Ayrıca en az 10.000 metre² ve dört farklı projede inşaat projesi yapma zorunluluğu getirildi. Eğer zemin kat hariç 15 katlı bir bina yapılacaksa burada da inşaat mühendislerinin yedi yıl iş tecrübesi, toplamında daha 20.000 metre² ve en az sekiz farklı projenin statik çözümünde bulunma şartı getirildi” ifadelerini kullandı.

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