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Medya Yapay zekaya "Seçimleri kim kazanır" diye soruldu! Bu cevabı verdi
Medya

Yapay zekaya "Seçimleri kim kazanır" diye soruldu! Bu cevabı verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 14:26:00 - 2023-05-07 15:26:03
Yapay zekaya "Seçimleri kim kazanır" diye soruldu! Bu cevabı verdi

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, Microsoft Bing'in yapay zeka destekli arama motoruna üç ayrı dilde 14 Mayıs seçimlerini sorduğunu belirtip, aldığı cevabı köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, Microsoft Bing'in yapay zeka destekli arama motoruna üç ayrı dilde 14 Mayıs seçimlerini sorduğunu belirtip, aldığı cevabı köşesine taşıdı. 

Karasu, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“Microsoft’un tanıştırma sayfasına bakarsan, altı vejetaryen konuk için üç tabaklı davet mönüsü, yaşam tarzına uygun köpek cinsi seçimi, balayı için yaz aylarında nereye gitmeli, bana bir müzik festivali bul, şiir yaz… hepsini yapıyor Bing.

(…)

Peki Bing siyasete ne kadar bulaşıyor? Tabii ki 14 Mayıs seçimlerini sordum üç ayrı dilde. Çeşitli kaynaklardan toplayıp adayları, partileri, anketleri hepsini önüme dizdi. Seçimi kim kazanacak sorusuna yanıtı gayet usturupluydu: “Ben sadece yapay zekayım, seçim sonucu gibi geleceğe dönük tahmin ve projeksiyonlar yapamam…” Makul.”
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