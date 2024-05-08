Yapay zekanın kurumlarımızın sundukları hizmetlerde aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız

“Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı törenle imzalandı. Bakan Kacır, TÜBİTAK’taki törende yaptığı konuşmada, teknolojik ürün ve hizmetlerin, dijital çağ olarak da ifade edilen 21. yüzyılda, artan bir ivmeyle hayatı dönüştürmeye ve değiştirmeye devam ettiğini söyledi. Yapay zekanın, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik gibi yenilikçi teknolojilerin günlük yaşam pratiklerine, davranışlarına, karar alma mekanizmalarına yön verdiğini belirten Kacır, iş yapış şekilleri ve çalışma ortamının da yeniden tanımlandığını dile getirdi.

e-Devlet, çalışmaların vitrininde yer alan uygulamalardan biri

Kacır, bu teknolojileri iş modellerine adapte ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmenin, işletmelerin ve kurumların müşterilerine etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesinin anahtarı haline geldiğini anlattı. Aynı zamanda bunun tüm dünyada hükümetler ve kamu otoritelerinin kamu hizmetlerini ve programlarını daha verimli, şeffaf ve maliyet etkin bir şekilde sunması için tarihi bir fırsat penceresi oluşturduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti: “Bizler de gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme projeleriyle, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde bürokrasiyi en aza indiriyoruz. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyonu güçlendirerek kamuda hizmet sağlayıcılar arasında etkileşimi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kalite ve hızı odak noktamız haline getiriyoruz. Aynı zamanda kamu olarak sahip olduğumuz verileri bir kaynak olarak görüp onu stratejik bir şekilde değerlendirerek çalışmalarımıza veriye dayalı olarak yön veriyoruz.”

Kacır, vatandaşların devletle olan tüm işlemlerini dijital ortamda, saniyeler içinde, evlerinden veya cep telefonlarından yapabilmelerini sağlayan e-Devlet’in bu çalışmaların vitrininde yer alan uygulamalardan olduğuna işaret etti. Vatandaşların e-Devlet uygulamasıyla 1000’den fazla kurumun 8 binden fazla hizmetine tek bir noktadan ulaşma imkanına sahip olduklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı: “Kamu olarak yürüttüğümüz dijitalleşme projelerinde her zaman yerlilik ve milliliği öncelik olarak gördük. Bakanlık olarak, ulusal güvenlik ve veri koruma ihtiyaçlarımızı dikkate alarak yerli ve milli yazılım çözümlerinin destekleyici ve geliştiricisiyiz. Bu çalışmalarda en etkin kurumlarımızın başında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gelmekte. Türkiye’nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumu olan enstitümüz, 2012’den bu yana yazılım alanında AR-GE faaliyetleri yürüterek ileri teknoloji ve çözümler geliştiriyor. Enstitümüzün özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer alarak yazılım teknolojilerinde yaptığı AR-GE çalışmaları ülkemizin teknolojik bağımsızlığı ve inovasyon kapasitesi için kritik öneme haiz. Bugüne kadar 33 kurum ile 45 projeyi hayata geçiren enstitümüz, aynı zamanda bilgi birikimini kurum ve kuruluşlarımızın dijitalleşme yolculuklarında aktif olarak kullanmakta.”

Yerli ve milli yazılım projelerine yenileri eklenecek

Kacır, söz konusu çalışmalarda açık kaynak teknolojiler kullanılarak maliyet etkin, güvenli dijital çözümler oluşturulduğunu dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle de yerli ve milli yazılım projelerine yenilerini ekleyeceklerini bildiren Kacır, “Veri işleme ve analizi kabiliyetleriyle bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline gelen yapay zekanın kurumlarımızın sundukları hizmetlerde aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Dijital dönüşüme önemli katkı sağlayacak

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaşanan bu enformatik çağı herkesin tecrübe ettiğini söyledi. Işıkhan, gittikçe dijitalleşen çağın, insana temas eden bütün kamu hizmetlerini de aynı oranda dijital hale getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Doğru kullanıldığında çok büyük kolaylıklar sağlayan bu dönüşüm sürecinden en yüksek seviyede faydalandığımız kurumlarımızdan biri de İŞKUR. İş arayan ile işveren arasındaki en sağlam köprü olma vazifesi üstlenen İŞKUR’un, vatandaşlarımıza sunduğu birçok hizmete çevrim içi olarak erişebiliyoruz. Bu anlamda bugün imzalayacağımız protokolün, İŞKUR’un dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR’un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca, bu proje ile yazılım altyapısının, diğer kurum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve istihdam hizmetlerinden, aktif ve pasif iş gücü programlarına kadar kurumumuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılama noktasında TÜBİTAK ile etkin bir işbirliğini hedefliyoruz. Bunun yanında, 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak.”

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