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Dünya Yapay zekalı sürü İHA gösterisi! Çin'e gözdağı
Dünya

Yapay zekalı sürü İHA gösterisi! Çin'e gözdağı

Hindistan ilk kez, yerli olarak geliştirdiği sürü İHA'ların hedefleri imha etmesini simüle etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 20:51:00 -
Yapay zekalı sürü İHA gösterisi! Çin'e gözdağı

Hindistan ilk kez, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ordu günü geçit töreninde yerli olarak geliştirdiği sürü İHA’ların hedefleri imha etmesini simüle etti.

Gösteri esnasında, 75 adet İHA, büyük bir sürü halinde otonom olarak hareket etti. İHA'lar, çeşiti hedeflere yönelik eş zamanlı saldırı görevlerinde, düşmanın iletişim sistemlerini ve savaş alanındaki radarları sıkıştırmanın yanı sıra ilaç ve diğer ekipmanların tedariki için de kullanılabilir.

Yakın destek operasyonları için hayati önem taşıyan nitelikte olduğu belirtilen etkinlikle birlikte 75 İHA’nın 600 kg'dan fazla malzeme desteği sağlayabileceği bildirildi.

Combat Air Teaming System (CATS) projesi kapsamında sürdürülen çalışma, geliştirme sürecini dört sene içinde tamamlayarak savaş uçaklarının kara tabanlı hava savunmalarına destek unsur olarak kullanılacak.

Özellikle düşmanın gelişmiş hava savunmasını mağlup etmek için tasarlanmış sürü İHA sistemi geliştirme planlarını hızlandıran Hindistan, Çin ile süregelen gerilimin ardından söz konusu teknolojiyi Ladakh sınırında kullanmayı planlıyor.

Kaynak: star.com.tr

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