Cim-Bom her türlü senaryoya hazır! Leao olmazsa B planı hemen devreye girecek...
Arsenal Kulübü, fazla forma süresi bulamayan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli Galatasaray'ın da gündemine geldi.
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Arsenal Kulübü, fazla forma süresi bulamayan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli Galatasaray'ın da gündemine geldi.
Yeni sezon öncesi transfer hareketliliğini sürdüren Galatasaray'da gündem Rafael Leao. Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlayarak transfer döneminde sakinliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar kanat transferi konusunda listesinde alternatif isimlerde yer alıyor. Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray’ın kanat transferi listesinde yalnızca Rafael Leao değil, Gabriel Martinelli de yer alıyor. Geride bıraktığımız sezon Arsenal formasını 53 maçta terleten 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmaların 25'ine ilk 11'de başladı ve 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Martinelli, Arsenal ile sezonu Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti olarak tamamladı.
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