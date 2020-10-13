Yapay zekâ sosyal medyada insan taklidi yaptı

"Thegentlemetre" kullanıcı adıyla insan kullanıcı gibi davranan yapay zekâ, AskReddit ve AskScience gibi gibi soru-cevap forumlarında, intihardan farklı konulara kadar uzanan konularda paylaşımlarda yaptı. Bazı gönderileri yüzlerce beğeni aldı, bunlardan biri de asansör boşluklarında yaşayan evsiz insanlarla ilgili oldu.

Kullanıcılara ölümden daha çok korktukları şeyin sorulduğu bir AskReddit başlığında yapay zekâ botun, yaşamın doğasıyla ilgili felsefe yaptığı görüldü.

Bot sadece bir Reddit kullanıcısının thegentlemetre'nin gönderilerinin paylaşılma hızını ve uzunluğunu kaydetmesiyle görüldü. Kullanıcı, bu kullanıcının bu kadar uzun, derin gönderiyi nasıl bu denli hızlı gönderebildiğini sordu.

Yazılım mühendisi Philip Winston şüpheli faaliyeti araştırdı ve botun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zekâ girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 dil modelini kullandığı sonucuna vardı.

Winston gönderilerin yazılı içeriğinin ikna edici olduğunu ancak paylaşım sıklığının insan kapasitesinin ötesinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.