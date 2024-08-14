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Yapay zeka resmen doktor oldu! Hata payı inanılmaz

Yeniakit Publisher
2024-08-14 08:14:00 -
Yapay zeka resmen doktor oldu! Hata payı inanılmaz

Araştırmacılar, makine öğrenimi yöntemiyle dil fotoğraflarını analiz ederek bazı hastalıkları çok yüksek doğruluk oranıyla teşhis etmeyi başardı.

Antik bir sağlık teşhisi biçimini modern makine öğrenimi yöntemiyle güncelleyen araştırmacılar, sadece dilinize bakarak bazı hastalıkları ortaya çıkarabilen dikkat çekici bir sistem geliştirdiler. Sistemin doğruluk seviyesinin mükemmele yakın olduğu belirtiliyor.

Doktorlar binlerce yıldır hastaların diline bakarak bazı hastalıkları teşhis edebiliyor. Çünkü dilini rengi ve biçimi, vücuttan neler olup bittiği hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Bu teknik, 17. yüzyılda batı tıbbında popülerlik kazanmış gibi görünse de aslında yaklaşık 1115'ten beri geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.

Binlerce dil fotoğrafı makine öğrenimi için kullanıldı

İyi bir dil analizinin değerini anlayan Irak'taki Orta Teknik Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli ışık koşullarında çekilmiş 5.260 dil görüntüsü üzerinde bir makine öğrenimi sistemini eğittiler. Ayrıca astım, diyabet ve anemi gibi bilinen sağlık sorunları olan bireylerden bir dizi görüntüyü eğitim için eklediler. Daha sonra, bir kamerayı hastanın dilinden 20 cm uzağa yerleştirerek sistemi test ettiler ve sistemden bir tanı oluşturmasını istediler. Sistem, gerçek zamanlı olarak %98 oranında doğru tanı koymayı başardı.

Çalışmaya liderlik eden Profesörü Ali Al-Naji, dilin rengi ve şeklinin hangi hastalıklara işaret ettiğini şöyle açıklıyor: "Dilin rengi, şekli ve kalınlığı bir dizi sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Tipik olarak, diyabetli kişilerin sarı bir dili vardır. Kanser hastalarında kalın yağlı bir kaplamaya sahip mor bir dil bulunur ve akut felçli hastaların alışılmadık şekilde kırmızı bir dili vardır. Beyaz bir dil kansızlığa işaret edebilir, şiddetli COVID-19 vakaları olan kişilerin koyu kırmızı bir dili olması muhtemeldir. Çivit mavisi veya mor renkli bir dil damarsal ve gastrointestinal sorunları veya astımı gösterir."

Harvard Health, sağlıklı bir dilin simetrik ve az çok açık pembe olması gerektiğini, üzerinde hafif bir beyaz kaplamanın bulunmasının sorun olmadığını belirtiyor. Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında sağlıklı bir dilin hafif morumsu veya kahverengimsi bir tonu da olabilir. Bunun dışında herhangi bir şey varsa, kontrol için doktora gitmenin faydalı olacağı belirtiliyor.
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