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Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

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Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Rafael Leão transferinde son aşamaya geldi. İtalyan devi Milan ile kıran kırana geçen pazarlıklarda prensip anlaşmasına varıldı.

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Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Yeni sezonda kadrosunu dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, İtalya’da dev bir transfer operasyonuna imza atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, AC Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leão’yu renklerine bağlamak üzere.

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Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Gardi İtalya'da Masaya Oturdu Başkan Dursun Özbek’ten tam yetki alan ünlü menajer George Gardi, İtalya’da Milan yetkilileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Transfer masasında ilk etapta taraflar arasındaki rakamsal fark dikkat çekti: Galatasaray’ın Açılış Teklifi: 35 milyon Euro + bonuslar Milan’ın İlk Talebi: 50 milyon Euro net + 10 milyon Euro bonus

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Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Rakam Güncellendi, Prensipte Anlaşıldı Görüşmelerin ilerleyen saatlerinde teklifini revize eden sarı-kırmızılı kurmaylar, bonservis bedelini 45 milyon Euro + bonuslar seviyesine çıkardı. Milan cephesinin bu teklife olumlu yaklaşmasıyla taraflar prensipte el sıkıştı.

#4
Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Leão ile Yıllık 10+2 Milyon Euro’ya El Sıkışıldı İtalyan ekibinde yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Galatasaray, Leão ile yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus karşılığında el sıkıştı.

#5
Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Son Detaylar ve Resmi İmzalar Transferin resmiyet kazanması için kulüpler arasındaki ödeme planı ve taksit yapılandırması gibi son prosedürler görüşülüyor. Pürüzlerin giderilmesinin ardından Portekizli yıldızın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Foto - Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

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