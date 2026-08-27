Kesinleşti: Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor!

Leão ile Yıllık 10+2 Milyon Euro’ya El Sıkışıldı İtalyan ekibinde yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Galatasaray, Leão ile yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus karşılığında el sıkıştı.