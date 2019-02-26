Dünyaca ünlü diş fırçası üreticisi yapay zekalı diş fırçası üretti. Söz konusu akıllı fırça, kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladıklarını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.

Gelişen teknoloji ile sektörel gelişmelerde sıra diş fırçalarında. Diş fırça sektöründe faaliyet gösteren Oral-B, yapay zeka özellikli diş fırçası üretti.

Yapay zeka özellikli diş fırçası, kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladıklarını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Fırça, akıllı telefon gibi USB bağlantılı cihazları şarj edebiliyor, böylece elektrikli diş fırçasını seyahatlerde yanınıza almak her zamankinden daha kolay hale geliyor. GENIUS X, bireysel fırçalama stillerini değerlendirmek ve kullanıcılara daha iyi fırçalama alışkanlıkları kazanmaları için koçluk vermek amacıyla için binlerce kişinin diş fırçalama davranışları hakkındaki bilgileri bir araya getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, insanların ağız içinde tam olarak nereleri fırçaladıklarını izliyor ve daha iyi ağız sağlığı için daha fazla dikkat gerektiren alanlar konusunda kişiselleştirilmiş geri bildirim sunuyor.

Şirketin Küresel Marka Direktörü Stephen Squire, “Geleceğin ağız bakım cihazı sağlığınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size söylese, her gerektiğinde ve en kısa sürede kesintisiz bir şekilde diş ve sağlık profesyonelinizle bağlantı kursa, nasıl olurdu bir düşünün. Oral-B, insanların günlük ağız bakım rutinlerinin bir parçası olarak evde sağlık taraması yapmasını sağlayan, teşhisi ve korumayı mümkün kılacak gerçek zamanlı geribildirim sunan bir gelecek hayal ediyor” dedi.