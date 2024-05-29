Yapay zeka MGK’ya da girdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen ve yaklaşık dört saat süren toplantıda terörle mücadeleden, yapay zeka, Ukrayna-Rusya savaşına kadar bir çok kritik konu başlıkları ele alındı.

Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde zirvede ele alınan konular yedi madde halinde yayınlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan maddeler arasında ise 'yapay zeka' maddesi ise dikkat çekti.

"Türkiye tüm alanda neticelere hazırlanacak"

MGK'da ilk kez ele alınan yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekildiği belirtildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan MGK bildirisinde, kritik toplantıda, Türkiye’nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildiği kaydedildi.

MGK bildirisinin yedinci maddesini oluşturan konu başlığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye’nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir."