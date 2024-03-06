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Teknoloji Yapay zeka kavgası! OpenAI, Elon Musk'ı ifşa etti
Teknoloji

Yapay zeka kavgası! OpenAI, Elon Musk'ı ifşa etti

Yeniakit Publisher
2024-03-06 23:51:00 -
Yapay zeka kavgası! OpenAI, Elon Musk'ı ifşa etti

OpenAI şirketi ile Elon Musk arasındaki kavga sürüyor. OpenAI Musk'ın şirketten ne istediğini açıkladı.

Elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su ve radikal kişiliğiyle tanınan girişimci Elon Musk, yapay zeka alanındaki lider kuruluşlardan biri olan OpenAI'ı dava etmiş ve firmanın kuruluş amacından saptığını öne sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmenin ardından, OpenAI yönetimi sessizliğini bozarak Musk'ın iddialarına cevap verdi.

Musk, OpenAI'ın kuruluş amacının kar amacı gütmeyen yapay zeka geliştirmek olduğunu ancak sonradan bu amacından saptığını iddia ediyor ve CEO Sam Altman'ın acilen görevden alınması gerektiğini savunuyordu. Ancak OpenAI yönetimi, bu iddiaları reddederek tüm açıklamalarını çürüttüğünü belirtiyor ve Musk'ın yaptığı yardımın tahmin edildiği kadar büyük olmadığını iddia ediyor.

2015 yılında OpenAI'ın kuruluşuna destek veren Musk'ın, gereken 100 milyon dolarlık bütçe yerine 1 milyar dolarlık bir bütçe yapmayı planladığı ancak bu teklifin kabul edilmediği ifade ediliyor. Ayrıca, Musk'ın şirkete yaptığı maddi desteğin 45 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

OpenAI yönetimi, Musk'ın 2017 yılında şirketin yeterli miktarda fon toplamaması durumunda hedeflerine ulaşamayacağını söylediğini iddia ediyor ve girişimcinin şirketi ticari bir oluşuma dönüştürmek istediğinde çoğunluk hisselerine sahip olmak için ısrar ettiğini belirtiyor. Ancak bu talebin kabul edilmemesi üzerine Musk'ın maddi desteği keserek şirketten ayrıldığı ifade ediliyor.

OpenAI yönetimi, tüm gücü tek bir kişiye vermenin hata olacağını düşündükleri için Musk'a karşı çıktıklarını ve hatta girişimcinin o dönemde şirketi doğrudan Tesla'ya bağlamak istediğini iddia ediyor.
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Bu gelişmelerin ardından, Musk ve OpenAI arasındaki gerginlik devam ediyor ve ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Bu polemik, teknoloji dünyasında önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyacak gibi görünüyor.

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