Yapay zeka ile ilgili flaş haber! O reklama ilişkin inceleme kararı...
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dikkat çeken yapay zeka ile ilgili flaş bir karar geldi. Yapay zekalı köprü reklamlarına yönelik inceleme başlattı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapay zekalı köprü reklamlarına ilişkin inceleme başlattı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.
İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu. Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.