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Teknoloji Yapay zekâ için şok eden uyarı: siyasi görüşleri söylemek akıllıca değil! Tahmin: tamamen durmalı
Teknoloji

Yapay zekâ için şok eden uyarı: siyasi görüşleri söylemek akıllıca değil! Tahmin: tamamen durmalı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:16:00 - 2023-12-26 23:26:20
Yapay zekâ için şok eden uyarı: siyasi görüşleri söylemek akıllıca değil! Tahmin: tamamen durmalı

Oxford'dan öğretim görevlis Wooldridge, bir yapay zeka sohbet botuna en derin sırları söylemenin veya siyasi görüşleri açıklamanın akıllıca olmadığını söyledi. Uyarısı!

Oxford'dan bir öğretim görevlisi yapay zekâ botları için uyardı ve siyasi görüşler gibi kişiye özel bilgilerin paylaşılmasının hiç de akıllıca olmadığını söyledi.

Son yılların öne çıkan teknolojik gelişmlerinden biri olan yapay zekâ ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce Elon Musk gibi teknoloji liderleri yapay zekânın insanlığı yok edebileceğini belirterek dikkat çekerken bu defa da Oxford'dan bir uzman, yapay zekâ botlarına bir sırdaş gibi davranılıp özel bilgilerin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Oxford'da öğretim görevlisi olarak bulunan Mike Wooldridge, yapay zekâ botları konusunda uyardı. Wooldridge, bir yapay zeka sohbet botuna en derin sırları söylemenin veya siyasi görüşleri açıklamanın akıllıca olmadığını söyledi.

Wooldridge, yapay zekâ aracının güvenilir bir sırdaş olarak görülmemesi gerektiğini, çünkü daha sonra kullanıcıları zor durumda bırakabileceğini belirtti. Chatbot'a söylenen her şeyin, gelecekteki versiyonların eğitilmesine yardımcı olacağını ve teknolojinin kullanıcılara duymak istediklerini söyleyeceğini ekledi.

Sohbet botlarında kişilik bulma fikrini bulutlarda yüzler görmeye benzeterek yapay zekâ hakkında şunları söyledi: "Empatisi yok. Teknolojinin yaptığı kesinlikle bu değil ve daha da önemlisi, hiçbir zaman hiçbir şey deneyimlemedi. Teknoloji temelde size ne duymak istediğinizi söylemeye çalışmak üzere tasarlandı; yaptığı tam anlamıyla budur."
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Profesör Wooldridge, yapay zeka modellerinin çalışma şekli nedeniyle verileri sisteme girdikten sonra geri almanın neredeyse imkansız olduğunu ekledi. Bu yılın başlarında ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, kullanıcıların diğer kullanıcıların sohbet geçmişlerinin bazı kısımlarını görmesine neden olan bir hatayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

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