Yapay zeka gazeteciliği bitirecek mi? Aytuğ’dan çarpıcı uyarı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkilerini ele aldı. Yapay zekanın gazetecileri robotlaştırma riskine dikkat çeken Aytuğ, okur tepkilerinin algoritmalar tarafından manipüle edilmesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Yapay zekanın gazetecilerin işini kolaylaştıracağını ancak tamamen yerini alamayacağını savunan Aytuğ, kişisel gözlemler ve duyguların gazetecilikte her zaman en önemli unsur olacağını kaydetti. Aytuğ, şunları dile getirdi:

"Geçenlerde bir akademisyenden yapay zeka-gazetecilik ilişkisi üzerine bir anketi cevaplamam için istek geldi. Mevzu ilginç olduğu için bu konu üzerindeki düşüncelerimi sizinle de paylaşmak istedim.

Malum, yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Pek çok meslek erbabı da işini robotlara kaptıracağı endişesini duyuyor. Bunların içinde köşe yazarları da olabilir. Hatta GPT-3 adlı programı kullanarak günlük makaleler kaleme alan ilk yapay zeka köşe yazarı, İngiliz gazetesi Guardian'da işe başladı bile.

Peki robot-gazeteci olabilir mi? (Söz meclisten dışarı, hali hazırda talimatla yazı yazan robotlaşmış kalemleri kastetmiyorum tabii ki) Bana göre yapay zeka bir gazetecinin belli oranda işini kolaylaştırır, hepsi o kadar. Aksi halde gazeteci, algoritmaların esiri olur. Çevresini kendi gözleriyle gözlemleyip, içinde yaşadığı dünyadan direkt haberdar olmak ve yaşama kendi parmaklarıyla dokunmak dururken, çoğu siyasi ve sosyal amaçlarla güdümlü olarak çiplere yüklenmiş "silikon bilgiler" gazeteciyi yanıltabilir.

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Ayrıca yapay zeka, okur tepkilerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmelerle gazetecilerin ilgi alanlarını sadece popüler konularla sınırlayıp, onları "tek tip" hale getirerek yazıların renk skalasını da kısıtlayabilir.

Tavsiyem, bir süre daha benimle idare edin..."