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Dünya Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi? Putin cevapladı
Dünya

Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi? Putin cevapladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın devlet başkanı olmamasını ümit ettiğini, vatandaşların ülkelerinin yararına karar almak için yetkilendirdiği kişilerin yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusunun olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:15:00 -
Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi? Putin cevapladı

Moskova’daki Artificial Intelligence Journey isimli bir yapay zeka forumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Sberbank’ın sesli cevap sistemi Afina tarafından, ‘Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi?’ sorusu soruldu.

Putin, “Umarım olmaz, şimdilik asla. Nedenini de açıklayayım. Her halükarda, adı üstünde ‘yapay zeka’. Ne olduğunu görüyorsunuz, kelimenin kendisi ‘yapay’. Yapay olan hiçbir şeyin -buna yapay zeka da dahil- yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusu yoktur. Tüm bunlar vatandaşların, ülkelerinin iyiliği için karar alıp uygulamak konusunda belli başlı yetkiler verdiği kişilerin sahip olması gereken son derece önemli özellikler” dedi.

Putin, “Kendi deneyimimden de biliyorum, bazen tamamen rasyonel değilmiş gibi görünen kararlar vermeniz gerekir. Tarih, kültür, mevcut uygulama ve vatandaşların beklentileri, arzularından yola çıkarak bu kararların alınması gerektiği durumlar olur. Bu kararlar bazen toplumsal alanda; sözgelimi emeklilik, sağlık hizmetleri ve insan hayatının diğer alanlarında mantıksız gelebilir. Ancak bunlar gerçek bir insan olan devlet başkanı tarafından bir nedene dayandırılmıştır, zira gerçek bir insan olan devlet başkanı makinelerin değil, canlı insanların çıkarına kararlar alır ve özellikle de bunu düşünmesi gereklidir.” dedi.

Bununla birlikte Putin, yapay zekanın iyi bir yardımcı, hatta öğretmen olabileceğini söyledi.

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