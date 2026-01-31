  • İSTANBUL
Dünya

Yapay zekâ çuvalladı: Olmayan kaplıca turisti yola döktü

Bir seyahat acentasının Avustralya’nın en iyi kaplıcalarını sıraladığı yazıda, Tazmanya’daki “Weldborough Kaplıcaları”nı dördüncü sırada göstermesi üzerine çok sayıda turist bölgeye akın etti. Ancak yapılan incelemede, söz konusu kaplıcaların gerçekte var olmadığı, tanıtımda kullanılan fotoğrafların ise yapay zekâ tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Avustralyalı seyahat şirketi Tasmania Tours, sitesinde Avustralya’nın en iyi kaplıcalarının listelendiği bir yazı yayımladı. 4. sıraya Tazmanya’daki ‘Weldborough Kaplıcaları’nı koyan şirket, burayı ‘sakin bir sığınak’ olarak tanımlayarak, sağlıklı kamplar yapmak ve Tazmanya’nın en bakir kaplıcalarını deneyimlemek isteyenler için mükemmel bir fırsat olarak değerlendirdi.

Söz konusu içeriği gören yüzlerce turist, ‘Weldborough Kaplıcaları’nı görmek için yollara düştü ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Bölgede herhangi bir kaplıca bulunmadığı, yayımlanan görselin yapay zeka tarafından üretildiği tespit edildi.

İNSANLAR AKIN ETMEYE BAŞLADI

Weldborough’daki otelin sahibi Kristy Probert, var olmayan bir yerle ilgili telefonlar almaya başlayınca duruma anlam veremediğini söyledi. Bölgenin oldukça ıssız olduğuna dikkat çeken Probert, “Başlangıçta sadece birkaç telefon geliyordu. Sonra insanlar akın akın gelmeye başladı.” diye konuştu.

“NE YAZIK Kİ BÖYLE BİR YER YOK”

Olayın ardından küçük bir araştırma yapan Probert, durumun gizemini çözerek Tasmania Tours yetkilileri ile görüştü. 21 Ocak’ta sosyal medya üzerinden paylaşım yapan otel sahibi, “Ne yazık ki Weldborough Kaplıcaları diye bir yer olmadığını doğrulayabilirim” ifadelerinde bulundu.

Turizm acentasının yetkililerinden Scott Hennessy olayın ardından ABC’ye verdiği demeçte, yapılan hayatı kabul etti. Normalde tüm içerikleri yayından önce kontrol ettiğini söyleyen Hennessy, söz konusu yazı yayımlandığında yurt dışında olduğunu belirtti. Hennessy, içerik üretiminin bir kısmını dışarıdan aldıklarını ve bunun bazen ciddi hatalara yol açabildiğini söyledi.

Olayın ardından yapay zekâ tarafından üretilen tüm içerikler şirketin sitesinden kaldırıldı. Hennessy, “Biz bir dolandırıcı değiliz.” dedi.

