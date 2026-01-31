  • İSTANBUL
Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Mardin Derik'te bulunan GAP Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Foto - Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Mardin’in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, iki yıl aradan sonra yeniden akmaya başladı. Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanağın ardından tekrar akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin 2 yıl aradan sonra akmaya başlaması, zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan bölge halkı, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Foto - Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Şelalenin aktığını duyup ailesiyle birlikte görmeye geldiğini belirten Ramazan Erol, "2 yıldır şelalemizin suyu akmıyordu. 2 yıldan sonra ilk kez şelalemizin suyu aktı, bu nedenle çok mutluyuz. Şelalemizin suyu Derik zeytini için çok önemli. Derik zeytini, şelalenin suyuyla daha da verimli oluyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımızla gelip görmek istedik" dedi.

Foto - Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Eşi Nimet Erol ise "Şelaleyi ziyaret etmeye geldik. Akmasına çok sevindik. Çocuklarımı ilk kez getiriyorum. Mutluyuz" diye konuştu.

Foto - Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Zeytin üreticilerinden Halil Çelik, Derik zeytini için verimli bir sene olacağına inandıklarını belirterek, "Bu sene çok şükür, yağmurdan dolayı şelalemiz aktı. Tarım ve zeytin için çok güzel. Güzel bir yağmur suyuydu, can suyu oldu" dedi.

