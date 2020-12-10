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Dünya Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:29:00 -
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), Rus Dış İstihbarat Servisi'nden memurların da dahil olduğu bir casusluk ağını açığa çıkarmak için başarılı bir operasyon yaptığını duyurdu. Gerçekleştirilen açıklamada Lahey'deki büyükelçiliğin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında veri topladığını bildirdi.

AIVD, ajanların Rus büyükelçiliğinde çalıştığını ve diplomatik akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

"İstihbarat toplayarak ve bu bilgileri casusluğu açığa çıkarmak için kullanarak ülkemizin stratejik çıkarlarını koruyoruz" diyen AIVD Genel Müdürü Erik Akerboom, "Bu şekilde, burada yaptığımız gibi, bu casusluk girişimlerini engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın bilim ve teknoloji sektörünü hedef alan iki Rus casusun ortaya çıkarılmasıyla iki ülke arasındaki halihazırda gergin olan ilişkileri daha da bozabileceği düşünülüyor.

Kaynak: star.com.tr

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