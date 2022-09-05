'Yapay ete' geçiş sürecini böyle başlattılar... Küreselciler et reklamını yasaklattı!

Küreselcilerin uzun süredir, "inekleri" tehdit olarak gördükleri biliniyordu...

Kürecelciler, ineklerin çıkardığı gazın, ozon tabakası için tehdit olduğunu iddia ediyorlar.

Hollanda’nın Haarlem kenti, iklim üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle kamusal alanlarda et ve et ürünleri reklamlarını yasaklayacak.

Daha evvel uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil yakıtlar için reklam yasağı kararı alan Haarlem kenti, dünyada et ve et ürünleri reklamını yasaklayan ilk şehir olacak.

Et reklamları yasağının 2024 yılından itibaren başlaması planlanıyor.

Yeşil Sol Parti'nin (GL) önerisiyle gündeme gelen et ve et ürünleri reklamı yasağı, diğer partilerin de desteğiyle kabul edildi.

Önerge sahibi Yeşil Sol Parti'li belediye meclisi üyesi Zigy Klazes, et ve et ürünlerinin, iklim değişikliği konusunda, uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil yakıtlarla aynı derecede olumsuz etkiye sahip olduğunu savunarak, reklam yasağı kapsamının genişletilmesini istedi.

Klazes, Haarlem'in bir yandan iklim krizi ile mücadele kararı alırken, diğer yandan iklim büyük zarar veren ürünlerin satılmasını teşvik etmesinin anlamsız olduğunu düşünüyor.