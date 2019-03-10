"Yapamazsın, parana yazık olur" sözlerini dinlemedi, patron oldu

Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Fatma Aksu, ev kadınlığını bırakıp kendi işleteceği bir işletme açmak istedi. İlk başlarda pastane açmak için uygun bir dükkan arayan Aksu, iş ilanı gördüğü bir lokantaya girerek çalışmaya başladı.

Patronunun dükkanını devredeceğini öğrenen Fatma Aksu, lokantayı devralarak işletmeye başladı.

Hikayesini anlatan Aksu, "Ben daha önce ev hanımıydım. Sonra ticaretle uğraşmak ve kendime has istedim. İlk olarak pastane ve unlu mamuller üzerine bir yer açmak istedim. Mekan ararken burada personel arandığını gördüm. Benim için daha kolay olacağını düşündüm. Burada 1.5 ay çalıştıktan sonra patronum dükkanı devrediyordu. ‘Bu işi bende yaparım’ diyerek burayı devraldım. Daha önce tecrübem olmadığı için ‘Yapamazsın, 3 ay sonra kapatırsın, parana yazık olur’ diyenler oldu. Ben pes etmedim, azimle mücadeleme devam ettim ve 5 yıldır burada işimin başındayım. Şu an benimle beraber 8 kişi çalışıyor. Burayı devraldıktan sonra eski patronum benim yanımda çalıştı. Kendisiyle ‘Patron işçi oldu, işçi patron oldu’ diye gülümsemelerimiz oldu." dedi.