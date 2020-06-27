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Aktüel

Yanlış okula giden adayı Beyşehir Emniyet Müdürü makam arabasıyla sınava yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:50:59 -
Yanlış okula giden adayı Beyşehir Emniyet Müdürü makam arabasıyla sınava yetiştirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yanlış okula giden kız öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem makam otosuna bindirerek giriş süresinin bitimine 10 dakika kala sınava yetiştirdi.

Erdem, YKS nedeniyle okulların çevresini kontrol ederken Ali Akkanat Anadolu Lisesinin önünde annesiyle birlikte üzüntü ve telaş yaşayan genç kızı fark etti.

Öğrencinin yanına giden Erdem, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki okulda sınava girmesi gerekirken sınava gireceği okul merkezi sandığı Ali Akkanat Anadolu Lisesine yanlışlıkla gelen genç kızı makam arabasına bindirdi.

Erdem, salona giriş süresinin bitimine 10 dakika kala adayı, şehir merkezi dışındaki Ali Akkanat Kampüsü'ne götürerek sınava yetiştirdi.


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