  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yanlış burun estetiği ameliyatına tazminat
Aktüel

Yanlış burun estetiği ameliyatına tazminat

Yargıtay, estetik ameliyatı sonrasında burnunda göçük oluşan, nefes darlığı çeken ve ardından 4 operasyon daha olan kadına verilen 5 bin liralık tazminatı az buldu - Kararda, dördüncü kez ameliyat olup, beşinci ameliyatı da olmak ihtiyacı duyan davacının çektiği üzüntü durumu da gözetilerek daha fazla miktarda belirlenmesi gereken manevi tazminatın 5 bin lira üzerinden kabul edilmesinin bozma nedeni yapıldığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:13:01 -
Yanlış burun estetiği ameliyatına tazminat

ANKARA (AA) - AYLİN DAL - Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, estetik ameliyatı sonrasında burnunda göçük oluşan, nefes darlığı çeken ve ardından 4 operasyon daha olan kişinin, maddi tazminat istemini reddeden ve kadına 5 bin lira manevi tazminat veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Ankara'da estetik ameliyat olan bir kadının burnunda ameliyat sonrası göçük oluştu. Kadın ayrıca nefes darlığı çekmeye de başladı.

Estetik ameliyatını yapan doktora tekrar giden kadın, aynı hekim tarafından burnundan 4 kez daha ameliyat edildi. Son ameliyatlara rağmen sorunların devam etmesi üzerine doktor, kadına beşinci kez ameliyat olmasını önerdi.

Beşinci ameliyatı olmayı reddeden kadın, 4 kez ameliyat olduğunu, sorunlarının giderilemediğini belirterek, doktor hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

- Yerel mahkeme kararı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadına yalnızca 5 bin lira manevi tazminata hükmetti. Mahkeme, "maddi tazminatın hesaplanması için davacının belge ibraz etmediği, bilirkişi raporu alınmadığı" gerekçesiyle maddi tazminat istemini reddetti.

Bu kararın kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 15. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Davacının 2007'de davalı hekim tarafından burnundan estetik ameliyat olduğu, sonrasında oluşan burnundaki göçük ve yaşadığı nefes darlığı nedeniyle 4 kez daha davalı tarafından ameliyat edildiği bildirilen kararda, bundan sonra da sorunların sürmesi nedeniyle davalı tarafından beşinci operasyonun önerildiği anlatıldı.

Maddi tazminatın hesaplanmasında, tedavi giderlerinin alınacak bilirkişi raporuyla belirlenebilir nitelikte olduğu ifade edilen kararda, yerel mahkemece, bu konuda inceleme yapılmaksızın maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.

Yargıtay kararında ayrıca dördüncü kez ameliyat olup, beşinci operasyonu da olmak ihtiyacı duyan davacının çektiği üzüntü durumu da gözetilerek daha fazla miktarda belirlenmesi gereken manevi tazminatın 5 bin lira üzerinden kabul edilmesinin bozma nedeni yapıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor
Gündem

FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Terör örgütü FETÖ ve itleri Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. FETÖ üyeleri Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulund..
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay