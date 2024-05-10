Yanında çalışan çoban boğazından bıçakladı
Afyonkarahisar’da yaşayan bir çiftçi, yanında çalışan çoban tarafından öldürüldü. Çiftçinin boğazından bıçaklandığı öğrenildi.
Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı.
Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi.
Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Gündem
O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, “Allah sizin cezanızı versin” dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın