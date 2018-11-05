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Yanına MP4 tüfek alan uzman çavuş, askeri araçla ortadan kayboldu

İzmir'de görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen uzman çavuş, yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:20
Yanına MP4 tüfek alan uzman çavuş, askeri araçla ortadan kayboldu

İzmir'de Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

Uuzman çavuş, askeri araçla ortadan kayboldu

İddiaya göre, Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birlikte her yerde aranmaya başlanan M.F.'nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Uzman çavuşun psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Yanında tüfek de olduğu ileri sürülen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:20
  1. İzmir
  2. Kemalpaşa
  3. Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı

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