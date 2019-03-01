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Yanık nasıl iyileşir?

Yanık çok tehlikeli bir cilt tahribatı olmakla birlikte aynı zamanda tüm organizmayı da tehlike altına sokmaktadır. Bu sebeple yanık için uygulanacak tedaviler oldukça önemlidir. Yanık nasıl iyileşir? İşte yanıtı...

01 Mart 2019 Cuma 16:27
Yanık nasıl iyileşir?

Yanık çok tehlikeli bir cilt tahribatı olmakla birlikte aynı zamanda tüm organizmayı da tehlike altına sokmaktadır. Bu sebeple yanık için uygulanacak tedaviler oldukça önemlidir. Yanık nasıl iyileşir? İşte yanıtı...

Evde uygulanabilecek yöntemler

Yanan yeri, musluk altında soğuk suya tuttuktan sonra gün içinde ağrının arttığı zamanlarda yinesoğuk su dolu bir kasede 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Bunu yanık oluştuktan sonra en fazla 20 dakika içerisinde yapmaya çalışmalısınız. Bazen sadece soğuk su tedavisi yanığın ağrısını hafifletmek için yeterli olabilir.

Sık sık serin duş almak

Eğer ağrılar devam ediyorsa aloe vera jeli sürebilirsiniz. Aloe vera jeli hem ağrıları hafifletebilir, hem de şişliği azaltabilir. Yanığa vazelin sürmeyin, çünkü vazelin yaranın hava almasını engeller ve yanma hissini arttırır. Aleo vera jeli yoksa bir eczaneden antibiyotik merhem alabilirsiniz.

Hassaslaşan ve enfeksiyona açık hale gelen yanık bölgesini, iltihaplanmayı önlemek için steril sargı bezi ile sarabilirsiniz.

Eğer yanık 2-3 günlük ise aloe yaprağından elde edilen aloe suyunu sürmek iyileşmeye ve daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Aloe suyunu ilk sürdüğünüzde sızlama olabilir.

Ağrı için reçetesiz ağrı kesiciler kullanmak

Hafif yanıklar genellikle yukarıda önerilenler dışında başka bir tedaviye gerek kalmadan iyileşir. Bazen yanık iyileştikten sonra yanan bölge ve çevresinde pigment değişimine bağlı cilt koyulaşması görülebilir.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:27
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  5. yanık
  6. yanık geçirme yöntemi

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