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Dünya Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar
Dünya

Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar

Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Ensar Ebu Bekir Sıddık grubu tarafından Türkiye'ye saldırma çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:11:00 -
Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği saldırılarla gündeme gelen Ensar Ebu Bekir Sıddık grubu tarafından yayınlanan yeni açıklamada skandal ifadeler kullanıldı.

Mepa News'in haberine göre, gruba bağlı sosyal medya ağları üzerinden dolaşıma sokulan beş sayfalık açıklamada, Ensar Ebu Bekir Sıddık isminin, bölgedeki hiçbir grupla bağlantılı olmadığı öne sürüldü.

Türkiye’nin bölgede Astana ve Soçi anlaşmalarını uygulamak için bulunduğunu ifade eden grup, bu anlaşmaların amacının ise, "bölgeyi Rusya ve İran'a teslim etmek olduğunu" ifade edilerek akılalmaz bir yalana başvuruldu.

Grup, Suriye'deki gruplara Türk ordusuna karşı savaşma çağrısında bulunması büyük tepki çekti.

 

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Yorumlar

Vatanprrver

Bunlar bati tarafindan ele geçirilmiş kuklalar parayla satin alinmişlar,mevlam muslumanlara uyaniklik versin
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Yorumcu

40-50 tane mal ayranları yok içmeye öylemi bir araya gelmiş dört işlem bike yapamayan odahi akıllarıyla bize savaş açmaya karar vermiş İT sürüsü
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