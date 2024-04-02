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Gündem Yangınla ilgili sıcak gelişme! 5 kişi gözaltına alındı
Gündem

Yangınla ilgili sıcak gelişme! 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 17:07:00 - 2024-04-02 17:11:00

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta 13 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve tüm binayı duman sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği'nden edinilen son bilgiye göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

5 kişi gözaltına alındı

Soruşturmada, iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

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