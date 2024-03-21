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Gündem Yangından mal kaçırmak öyle değil böyle olur! CHP'lilerden devletin ormanına lüks malikaneler
Gündem

Yangından mal kaçırmak öyle değil böyle olur! CHP'lilerden devletin ormanına lüks malikaneler

Yeniakit Publisher
2024-03-21 23:47:00 - 2024-03-22 00:02:12

Taksim Gezi Parkı'nda ağaç bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirerek devleti milyar dolarlık zarara uğratanları kışkırtıp kol kanat geren CHP'nin, 'doğa dostu' maskesi bu kez İzmir Buca'da düştü.

İzmir'in Buca ilçesi Doğancılar köyünde 18 Eylül 2023 tarihinde gece yarısı 'henüz belirlenemeyen bir sebeple' yangın meydana geldi. Yangın belli bir alanın zarar görmesinin ardından ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sonrasında yaşanan gelişmeler yangında şaibe olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Yangından 'villa' çıktı!

AK Partilileri her fırsatta yeşil alanları imara açmakla suçlayıp iftira atan CHP'lilerin, ormanda çıkan yangında ağaçların zarar gördüğü 250 metrekarelik yeri usulsüz bir şekilde genişleterek 5 bin metrekare alana villa diktiği ortaya çıktı.

CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman'ın mimarlık ofisinde çizildiği iddia edilen kaçak villaların, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya ait olduğu ileri sürüldü.
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CHP'li Kaya'dan iki yüzlü mesaj!

CHP'li yetkililerle organize bir şekilde devletin orman arazisine çöken Kaya'nın, yangın gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise 'pes artık' dedirtti.

Kaya'nın, "Doğancılar köyümüzde, ormanlık alanda gece yarısı başlayan yangını yakından takip ediyoruz. Yetkili ekipler yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Temennimiz bir an evvel yangının söndürülmesidir." şeklinde iki yüzlü bir mesaj attığı ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç talana göz yumdu!

Belediyenin izni olmadan inşası mümkün olmayan ve Araştırmacı Gazeteci Ahmet Tübcel'in servis ettiği fotoğraflarda yol yapıldığı da görülen villalara Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göz yumması ise dikkat çekti.

Sözde yeşilciler neredesiniz?

Buca'yı talan yerine çeviren CHP'liler, skandala ilişkin sessizliğini korurken, AK Parti'ye karşı milleti kışkırtmak için kullanılan sözde 'yeşilçiler' ise yaşanan tüm bu sürece kör, sağır ve dilsiz kaldı.

 

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