Yangında yürekleri sızlatan görüntü!

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında birçok hayvan da yanarak telef oldu.

Kızlarsekisi, Akdam kızılçam ormanında yangının sönmesi ile birlikte soğutma çalışmalarında gün yüzüne çıkan yangının yol açtığı manzara yürekleri dağladı.

Kaplumbağanın görüntüsü yürekleri dağladı

Ormanda yanmış olarak dağlık araziden kaçmaya çalışan kaplumbağanın mücadele ederken ölmesi ve koyunların alevlere teslim olması görenlerin yüreğini burktu.

Geyik böceği de yangınla yok oldu

Yaklaşık 350 hektar kızılçam, sedir ormanının alevlere teslim olduğu Kozan’da koruma altındaki dünyada nadir bulunan geyik böceği gibi endemik türler de yangınla birlikte yok oldu.