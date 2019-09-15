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Yangında önce bayrağı kurtardı!

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etti. Bir vatandaş eşyaları bırakıp evin çatısında bulunan bayrağı aldı.

15 Eylül 2019 Pazar 23:45
Yangında önce bayrağı kurtardı!

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi’ndeki makilik bölgede bilinmeyen nedenle dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

İki farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip yangının büyümesini önledi.

Evlere sıçrama olasılığı bulunan yangın hızla ilerlerken, Erdoğan Özdemir isimli vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını kurtardı.

"O sırada çok duygulandım"

Özdemir, “Dün saat 14.30 sıralarında buraya geldiğimizde sadece duman vardı ama bizden çok uzaktaydı. Sonra alevleri gördük. Alevlerin bize yaklaşmaya başladığını hissedince aklımıza ilk gelen bayraktı. Çatıya çıkar çıkmaz bayrağı indirdim. İndirince arkadaşıma verdim ve ateşi söndürmeye gittim. O sırada çok duygulandım. Sonuçta bayrağımız. Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:45
  1. İzmir
  2. Menemen
  3. Türk bayrağı
  4. Erdoğan Özdemir

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  • Trabzon luTrabzon lu8 dk önce
    ELHAMDÜLİLLAH ki böyle güzel bir milletin ferdiyim

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