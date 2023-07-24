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Gündem Yangın söndürme helikopterinden alevlere 'nokta atışı'
Gündem

Yangın söndürme helikopterinden alevlere 'nokta atışı'

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:28:00 -
Yangın söndürme helikopterinden alevlere 'nokta atışı'

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme helikopterinin yangın bölgesine yaptığı nokta atışı göz doldururken, o anlar helikopter kamerasına yansıdı.

Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.

6 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor

Yangına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Havadan müdahale göz doldurdu

Son yıllarda artış gösteren orman yangınlarına karşı, karadan olduğu kadar en az havadan yapılan müdahaleler de önem arz ediyor. Sortileri ile yangın bölgelerinde yoğun çalışma yapan yangın söndürme helikopterleri ve uçakların pilotları ile hava ekipleri de alevlere müdahalede etkin rol alıyor. Çıkan orman yangınında helikopter ekibinin bölgenin üzerindeki hatta yaptığı başarılı uçuş ve nokta atışı yaparak tam olarak alevlerin üzerine bırakılan su ile alevlerin sönmesi kameralara yansıdı. Çekilen görüntülerde yangınla mücadelede hava araçlarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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