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Yerel Yangın solaryum cihazından çıktı
Yerel

Yangın solaryum cihazından çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:41:00 -
Yangın solaryum cihazından çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güzellik merkezinde solaryum cihazının kablosunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güzellik merkezinde solaryum cihazının kablosunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu.


Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, solaryum cihazının kablosunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu. Güzellik merkezindeki çalışanlar, kablodan dumanların yükseldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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