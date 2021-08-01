Yangın, 'özel mülk' tabelası astığı yazlığına yönelince feryat figan etti! Kurtarılınca Şahan Gökbakar evine döndü

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Türkiye'yi saran orman yangınları devam ederken oyuncu Şahan Gökbakar'ın feryadı ise dikkat çekti.

Marmaris'te çıkan yangının, Gökbakar'ın Selimiye'deki evine doğru yönelmesi, oyuncuyu çileden çıkardı.

Daha önce "özel mülktür girilmez" tabelası astığı yazlığı için ortalığı ayağa kaldıran Şahan Gökbakar, yangın görüntülerini paylaşarak "Selimiye yanacak" diye feryat etti. Gökbakar, yangılar için helikopter ve uçak müdahalesi istedi.

Devlet yazlığını kurtardı

Diğer bölgelerdeki yangınlara müdahale eden helikopterler, Şahan Gökbakar'ın çağrı yaptığı bölgeye gitti.

Şahan Gökbakar, son yaptığı paylaşımda bir helikopterlerin geldiğini söylerek, "Allah razı olsun" dedi.

Helikopterler gelince yazlığına döndü

Yangınlara yazlığı için müdahale Gökbakar, helikopterlerin gelmesiyle evine geri döndü. Oyuncu, yazlığından çektiği ve 3 helikopterin geldiği görüntüleri paylaştı.

"Özel mülktür girilemez" tabelası asmıştı

Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı yazlık villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, ’Özel mülktür girilmez’ tabelası asmış, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı. Gökbakar’ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmış ve basında da yer almıştı.