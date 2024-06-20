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Yerel Yangın mücadelesi 3 kentte devam ediyor
Yerel

Yangın mücadelesi 3 kentte devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:47:00 -
Yangın mücadelesi 3 kentte devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'nin Ezine, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'nin Ezine, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üç yangına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, ziraat alanında başlayan Çanakkale'nin Ezine bölgesindeki yangın ile Adana'nın Aladağ, Balıkesir'in Bigadiç ilçelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu bugünlerde lütfen yangınlara karşı duyarlı olalım." uyarısı yapıldı. / AA

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