Yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu

Olay, Kocaeli'nin Dilovası Mahallesi Orhangazi Mahallesi 240/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan cadde üzerindeki beş katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için operasyon başlattı.

Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen yangının çıktığı sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadele çalışmalarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bazı vatandaşların maskelerini takmadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile alevler kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.