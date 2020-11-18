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Gündem “Yangın çıksa itfaiye, hasta olsa ambulans giremez”
Gündem

“Yangın çıksa itfaiye, hasta olsa ambulans giremez”

Odunpazarı’nda kurulacak alkol yuvasının ne gibi zararlara yol açacağı tane tane ifade edilen kaymakamlık raporunda, “Üniversite, lise, ilkokul, kız öğrenci yurtları, gençlik merkezi, askeri tesis ve ibadethanelerin olduğu 8 cadde ve sokakta, 92 içkili işyeri açmak uygun değil” ifadeleri yer alıyor. Raporda ayrıca, caddelerin dar olmasının hayati tehlikeler doğuracağına da işaret edilerek, kurulması planlanan barların; polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine intikalini büyük ölçüde aksatacağı vurgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:58:00 - 2020-11-18 10:01:53
“Yangın çıksa itfaiye, hasta olsa ambulans giremez”

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediyesi tarafından üniversite, lise ve ilkokulların bulunduğu yere yakın 8 sokak ve caddede yapılması planlanan barlar sokağı rezaletine kamuoyu tepkisi devam ederken, Akit Odunpazarı Kaymakamlığı’nın belediyeye sunduğu 15 sayfalık ‘olumsuz rapor’a ulaştı.

Raporda, “Üniversite, lise, ilkokul, kız öğrenci yurtları, gençlik merkezi, askeri tesis ve ibadethanelerin olduğu 8 cadde ve sokakta, 92 içkili işyeri açmak uygun değil” ifadeleri yer aldı.

“Devlet gençleri alkolden korumakla yükümlüdür”

Anayasanın 58. Maddesinin hatırlatıldığı raporda, “Odunpazarı ilçesinde içkili yer bölgesi tespit edilmek istenilen bazı sokakların (Adalar ve Başarılı Sokak) dar sokaklar olduğu ve bu sebeple polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine intikalde zorlandığı, yeni planlanan noktalardan bazılarının (Millet Caddesi, Sarılar Sokak, Fakülte Sokak) Osmangazi Üniversitesine çok yakın konumda olması, bu bölgede çok sayıda yurt ve öğrenci apartı bulunması nedeniyle Anayasamızın 58. Maddesinde yer alan “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmü doğrultusunda uygun olmayacağı, bu noktada eğitim güvenliğinin de olumsuz etkileneceği, var olan içkili yer bölgelerine yeni bölgeler eklenmesi ile genel güvenliğin sağlanmasında emniyet güçlerine büyük külfet getireceği, huzur ve güven ortamını bozacağı, anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca; Belediye tarafından içkili mekanla doldurulmak istenen caddenin oraya gelen turistleri, yakındaki eğitim kurumuna gelen öğrencileri ve 60 metre uzaklıktaki askeri tesisi tehlikeye düşüreceği ifade edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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