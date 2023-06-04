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Gündem Yangın çıkınca öyle bir şey yaptı ki.. İETT şoföründen trajikomik görüntü
Gündem

Yangın çıkınca öyle bir şey yaptı ki.. İETT şoföründen trajikomik görüntü

Yeniakit Publisher
2023-06-04 14:02:00 - 2023-06-04 14:03:43

Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı. Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Olayı gören vatandaşlar, “Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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